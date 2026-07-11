Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 4 тысячи человек
В Венесуэле число погибших в результате разрушительного землетрясения достигло 4 118 человек. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес в своем телеграм-канале.
Ранения получили 16 740 человек, а 17 907 лишились крова. Полностью разрушены 190 зданий, еще 856 получили значительные повреждения.
Спасатели вытащили из-под завалов 6462 человека. Почти 30 тысяч пострадавших прошли лечение в больницах и медицинских учреждениях.
Помощь оказали 86 794 семьям. Им передали 9766 тонн продуктов питания.
Ранее директор Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин сообщил, что страна направит в Венесуэлу палатки, продовольствие, медикаменты, предметы первой необходимости. Кроме того, в зону бедствия отправятся российские эпидемиологи.