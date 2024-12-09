Кандидат в канцлеры Германии неожиданно прибыл в Киев

Кандидат в канцлеры Германии, лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев, намереваясь встретиться с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил Bild .

Ранее на Украину приезжал действующий канцлер Олаф Шольц. Помимо Зеленского он встретился с мэром Киева Виталием Кличко и пообещал выделить стране ещё 650 миллионов евро помощи. Также он заявил о намерении создать в Германии украинскую администрацию для межгосударственной координации по вопросам беженцев.

А другой кандидат в канцлеры — представитель «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель — заявила, что передача ракет Taurus Украине сделает страну участницей конфликта. Она призвала к миру и прекращению поставок оружия.