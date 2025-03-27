Личные данные членов команды Трампа утекли в Сеть

Личные контактные данные некоторых чиновников из команды президента США Дональда Трампа появились в свободном доступе в интернете. Об этом сообщил журнал Der Spiegel .

По информации издания, речь идет о советнике по нацбезопасности Майке Уолтце, директоре Нацразведки Тулси Габбард и главе Пентагона Пите Хегсете.

В открытом доступе появились номера их мобильных телефонов, некоторые из которых привязаны к мессенджерам или учетным записям в социальных сетях, адреса электронной почты и пароли. Большинство данных являются актуальными и используемыми американскими чиновниками.

«Очень тревожно видеть, как мало высокопоставленные правительственные чиновники США заботятся о безопасности своих коммуникаций. Этот непрофессионализм должен стать праздником для иностранных спецслужб. Им редко когда было проще получить самую конфиденциальную информацию», — заявил координатор расследований Йорг Диль.

Ранее главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг попал в секретный чат в мессенджере Signal, где американские чиновники обсуждали планы нанесения ударов по Йемену. Трамп заявил, потому что его номер был записан в телефонной книге одного из подчиненных Майка Уолтца.