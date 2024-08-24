Личности погибших на Пхукете россиян установили

Генконсульство РФ установило личности погибших на Пхукете россиян

Фото: Телеканал «360»

Личности погибших накануне на Пхукете россиян удалось установить. Как сообщили в Генконсульстве России, их родственников уже оповестили о случившемся.

«В ближайшее время будет решаться вопрос организации репатриации тел на Родину», — отметили в пресс-службе.

Погибшими оказалась пара. Мужчина и женщина попали под сход оползня на улице Сой Патак, недалеко от храма Китти Сангкхарам. Всего скончались восемь человек, поиски пропавших продолжаются. Затоплены несколько районов, разрушены здания.

Ранее отец погибшего россиянина рассказал, что намерен похоронить сына на Родине. Мужчина уточнил, что природный катаклизм произошел ночью, когда все спали. Соседи уже ничем не могли помочь тем, кто попал под поток камней и грязи. Произошедшее он назвал адом.

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