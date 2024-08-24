«Это был какой-то ад». Отец погибшего на Пхукете россиянина рассказал о случившемся

Друзья российской пары, погибшей во время оползня на Пхукете, жили в другом доме и не смогли им ничем помочь во время оползня. Родственники планируют захоронить тела в России. Об этом 360.ru рассказал отец погибшего россиянина Александр Батурин.

Он признался, что сначала увидел информацию об оползне в Таиланде в новостных Telegram-каналах. Спустя какое-то время друзья туриста сообщили родственникам, что тот, скорее всего, погиб.

«Узнали в Telegram — увидели дом сына, и мимо сель идет. Пытались до него дозвониться, он трубку уже не брал. Стали искать друзей. И друзья на нас тоже выходят и объясняют ситуацию», — рассказал отец погибшего.

Мужчина добавил, что природный катаклизм произошел в Пхукете ночью, когда все спали.

«Каждый находился у себя дома. Потом, когда грохот был сильный, первоначально вышел сосед, друг его, который недалеко жил. Увидел и пытался помочь. Но там помочь было нечем — большой селевой поток», — констатировал он.

Отец погибшего объяснил, что друзья занимались поиском пропавших и находились на связи с местной полицией.

«Это был какой-то ад. И он (сосед — прим. ред.) позвонил остальным друзьям, и они собрались. Их туда уже не пускали, было оцепление. Как-то выпросили и передали, что там дадут поисковые работы», — подчеркнул он.

Родственники отправятся в Таиланд 25 августа, но не знают, сколько времени им придется там провести. Отец туриста объяснил, что близкие хотят перевезти тела погибшего россиянина и его невесты на родину.

«Главное — тела привезти сюда в Россию и здесь похоронить по-человечески. Для нас сейчас это самое главное. Получится или не получится — не знаю. Но я думаю, что придется там очень здорово поругаться, и я не знаю, что там будет», — заключил он.

По данным Генконсульства России, тайская полиция обнаружила тела двух россиян под завалами дома, обрушившегося из-за оползня. Всего из-за природного катаклизма на острове погибли восемь человек.