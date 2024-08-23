Двое россиян погибли из-за оползня на Пхукете

Khaosod: сильные ливни и оползень на Пхукете унесли жизни двоих россиян

На западное побережье Таиланда обрушились мощные ливни, из-за чего на горном острове Пхукет сошел оползень. Погибли минимум восемь человек, среди них двое россиян — мужчина и женщина, сообщила газета Khaosod .

«Продолжаются поиски других пропавших без вести», — уточнили журналисты.

В результате стихийного бедствия пострадали 250 домохозяйств. Власти создали центр управления инцидентами в храме Китти Сангкхарам для координации операций и запроса помощи.

Более подробной информации о погибших пока нет. Известно только, что трое — гражданине Таиланда, еще трое — Мьянмы, двое — России. Они погибли на улице Сой Патак, недалеко от храма Китти Сангкхарам.

Дожди не прекращаются с ночи 22 августа, выпало 200 миллиметров осадков. Затоплены несколько районов, разрушены здания. К месту происшествия прибыли спасатели, которые помогают пострадавшим.

Ранее более 150 жителей Гоа погибли в результате оползней, которые сошли в районе Гезе-Гофа. Их вызвали непрекращающиеся дожди.