Личность погибшего на Эвересте альпиниста раскрыли спустя 30 лет

На Эвересте раскрыли личность альпиниста, тело которого пролежало на горе около 30 лет. За это время мужчина стал печальным ориентиром на пути к вершине и запомнился восходителям приметной обувью. Погибшим оказался 47-летний гражданин Индии Дордже Моруп, сообщила газета Bild .

Посетители Эвереста прозвали его «зелеными ботинками» из-за характерного яркого цвета обуви. Личность мужчины удалось установить только недавно, когда власти запланировали эвакуацию останков. Индо-тибетская пограничная полиция провела ДНК-тест и подтвердила, что это Моруп.

Сейчас останки альпиниста находятся в так называемой зоне смерти на высоте более восьми тысяч метров. Их планируют эвакуировать с тибетской стороны горы летом. Индийская сторона ищет компанию, которая специализируется на высокогорных спасательных операциях.

Ранее весенний сезон восхождений на Эверест завершился счастливым известием: шерпа Дава, пропавший 29 мая на склоне горы, выжил после шести дней без еды и воды.