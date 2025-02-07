При крушении самолета в Сан-Паулу погибли два человека
G1: два человека погибли, один пострадал при крушении самолета в Сан-Паулу
Как минимум два человека погибли, еще один пострадал в результате крушения самолета в Сан-Паулу в Бразилии. Об этом сообщил портал G1.
«Как минимум два человека погибли, один пострадал», — отметили журналисты.
Самолет упал на автобус. По предварительным данным, на борту находились восемь человек, а в автобусе — 20. На месте происшествия работают экстренные службы.
По информации пожарных, внутри самолета обнаружили два тела. По предварительным данным, также среди пострадавших — байкер, проезжавший мимо, и женщина, стоявшая на тротуаре недалеко от места крушения.
Ранее легкомоторный самолет Р-2002 Sierra, потерпевший крушение в районе аэродрома Мячково. Воздушное судно упало посреди поля, остатки фюзеляжа охватило пламя.