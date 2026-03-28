Летевший в Петербург самолет Air Serbia застрял в аэропорту Хельсинки

Рейс из Белграда в Петербург застрял в аэропорту Хельсинки из-за неисправности

Пассажиры рейса авиакомпании Air Serbia вторые сутки не могут долететь до Санкт-Петербурга. В первый раз борт не смог приземлиться из-за закрытия Пулкова и вернулся в Белград. Во второй раз российский аэропорт снова оказался закрыт, и самолет ушел в Хельсинки, где сломался. Об этом со ссылкой на пассажира рейса сообщила «Фонтанка» .

Собеседник издания пояснил, что неполадки в работе самолета возникли при попытке вылета из Финляндии. По его словам, разогнавшийся борт резко затормозил, а потом его развернуло на 180 градусов.

«Пилот сказал, что у нас проблемы с двигателем и шасси. Нас должны отбуксировать на стоянку. Сейчас сидим в самолете», — заявил петербуржец.

Его рассказ подтвердила пресс-служба финской береговой охраны. В ведомстве заявили, что в ночь на субботу, 28 марта, аэропорт Хельсинки принял два самолета, летевшие из Белграда в Санкт-Петербург.

Один борт благополучно улетел после дополнительной заправки, а второй до сих пор находится в аэропорту из-за неисправности.

Пассажиров временно разместили в терминале аэропорта, пока перевозчик не предоставит новый борт. По данным ведомства, в Санкт-Петербург застрявшие пассажиры прибудут в субботу, 28 марта.

На этой неделе аэропорт Хельсинки принял пассажиров рейса Хургада — Санкт-Петербург, запросившего вынужденную посадку из-за закрытия Пулкова. На время ожидания пассажиров разместили в неиспользуемом терминале.

Как рассказал 360.ru один из путешественников, сначала в помещении было холодно, но потом сотрудники включили отопление, принесли матрасы и пледы, обеспечили едой и всем необходимым.