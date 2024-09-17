Пассажирский лайнер, летевший из Москвы в Минеральные воды, совершил экстренную посадку в Волгограде. Об этом РИА «Новости» заявила представитель волгоградского аэропорта Анастасия Голодова.

По ее словам, один из пассажиров плохо себя почувствовал, поэтому пилот принял решение экстренно сесть в аэропорту Волгограда. Самолет компании «Аэрофлот» приземлился в городе в 8:30, и вылетел в Минводы в 9:37. Пассажира передали медикам, добавила Голодова.

Ранее летевший из Турции самолет Utair чуть не приземлился на недостроенную полосу в Чечне. По данным Telegram-канала «112», борт едва не сел на закрытую ВПП в Грозном, но в последний момент пилоты заметили неладное и успели уйти на второй круг.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник рассказал 360.ru, что подобные ошибки не являются редкостью. Он назвал посадку не на ту полосу обычным явлением и добавил, что каждый год два-три самолета случайно заходят на заводскую полосу.