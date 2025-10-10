Лекорню снова назначили на пост премьер-министра Франции

Frederic Kern/Keystone Press Agency
Фото: Frederic Kern/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил вновь премьер-министром Себастьяна Лекорню. Об этом сообщило BFMTV.

«Политический кризис: Себастьен Лекорню вновь назначен премьер-министром», — отметили журналисты.

Накануне в отставку ушел кабинет премьер-министра Франсуа Байру после девяти месяцев у власти. Недоверие его правительству выразили 364 депутата.

Ранее занимавший пост министра обороны Лекорню возглавил правительство 9 сентября. Однако почти через месяц он подал в отставку, не найдя общего языка с представителями парламента. Это был самый короткий срок работы премьер-министра в истории Франции.

Также экс-заместитель министра иностранных дел по делам Европы Жан-Ноэля Барро занял должность главы МИД. По данным СМИ, он не имеет дипломатического опыта. Журналисты связали назначение Барро на этом пост желанием Макрона контролировать сферу дипломатии.

