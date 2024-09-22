Елисейский дворец утвердил новый состав французского правительства

Некоторые политики и чиновники остались на своих местах. Например, министр обороны Себастьян Лекорню. Французский лидер Эммануэль Макрон не решился менять его из-за украинского конфликта, так как между Киевом и Парижем уже есть договоренности о помощи.

Также свой пост сохранила министр культуры Рашида Дати. Глава государства назначил ее на эту должность в 2024 году.

А вот бывший заместитель министра иностранных дел по делам Европы Жан-Ноэля Барро повысили до главы МИД. По данным журналистов, новоиспеченный министр не имеет дипломатического опыта. Его назначение на эту должность указывает на намерение Макрона лично контролировать сферу дипломатии.

Ранее стало известно, что Бюро Национального собрания Франции одобрило резолюцию о запуске импичмента Макрона. Предложение об отставке президента выдвинула левая партия «Непокорившаяся Франция».