Лебедь ущипнул в пах Уиткоффа во время игры в гольф
Трамп показал фото, как лебедь ущипнул Уиткоффа в пах во время гольфа
Президент США Дональд Трамп пошутил, что игра в гольф тоже может быть опасна и приложил снимок, как на спецпредставителя Стива Уиткоффа напал лебедь. Фото он опубликовал в своей соцсети Truth Social.
«Я всегда говорил, что гольф может быть опасным видом спорта: моего друга покусали в Бедминстере», — написал американский лидер.
На кадрах видно, как птица щипает Уиткоффа между ног. Чиновник попытался освободиться и схватил лебедя за шею. При этом не уточняется, почему птица так агрессивно себя повела.
В конце апреля Уиткофф посетил Москву. Позже он поделился своими впечатлениями, отметив, что «был немного охвачен благоговением», восхитившись Кремлем.