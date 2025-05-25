Лебедь ущипнул в пах Уиткоффа во время игры в гольф

Трамп показал фото, как лебедь ущипнул Уиткоффа в пах во время гольфа

Президент США Дональд Трамп пошутил, что игра в гольф тоже может быть опасна и приложил снимок, как на спецпредставителя Стива Уиткоффа напал лебедь. Фото он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

«Я всегда говорил, что гольф может быть опасным видом спорта: моего друга покусали в Бедминстере», — написал американский лидер.

На кадрах видно, как птица щипает Уиткоффа между ног. Чиновник попытался освободиться и схватил лебедя за шею. При этом не уточняется, почему птица так агрессивно себя повела.

В конце апреля Уиткофф посетил Москву. Позже он поделился своими впечатлениями, отметив, что «был немного охвачен благоговением», восхитившись Кремлем.