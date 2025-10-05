Во Франции назначили нового главу Минобороны

Новым главой Минобороны Франции назначен Брюно Ле Мэр, ранее руководивший Министерством экономики. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

Пост министра финансов занял Ролан Лескюр, близкий соратник президента Эммануэля Макрона. Ряд ключевых министров сохранили свои позиции — в частности, Жан-Ноэль Барро в МИД, Брюно Ретайо в МВД и Жеральд Дарманен в Минюсте.

Ранее премьер-министр Албании Эди Рама во время встречи с Макроном в шутку напомнил ему о «роли Дональда Трампа» в мирном урегулировании и получил дружеский шлепок по щеке.

Рама встал рядом с французским лидером и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он заявил Макрону, что тому «следует извиниться» перед ним и азербайджанским коллегой за то, что тот не поздравил их с соглашением, которое, по словам албанского премьера, было реализовано благодаря президенту США.