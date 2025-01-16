Лавров заявил об отсутствии предложений США по переговорам Путина и Трампа

Россия и США не вступали в контакт для организации переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в комментарии журналисту кремлевского пула Павлу Зарубину .

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что, если со стороны США поступят предложения о подготовке встречи, Россия их обязательно рассмотрит.

«Нет каких-либо контактов, которые в двустороннем формате были бы посвящены подготовке встречи. Если у них вызревает и они хотят такую встречу подготовить, мы дождемся предложений. Мяч на их стороне», — подчеркнул Лавров.

Министр напомнил, что Путин, отвечая на вопрос о возможных переговорах, ответил, что готов принять в них участие в любой момент. Лавров не исключил, что эту реплику главы государства услышал новый президент США Дональд Трамп, тоже заявивший о диалоге.

«Это пока в такой неконкретной стадии. <…> Если есть политическая воля, то соответствующие службы все организуют», — сказал Лавров.

В минувший вторник, 14 января, Трамп объявил, что готов к встрече с Путиным, но сначала ему необходимо пройти процедуру инаугурации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что никаких подробностей о возможном диалоге лидеров двух государств пока нет.