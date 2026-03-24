Лавров заявил о рисках для всего мира из-за ударов по Ирану

Лавров: России небезразлично, что происходит между Ираном и его соседями

России небезразличны отношения между Ираном и странами Ближнего Востока. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании попечительского совета Фонда Горчакова.

«Ситуация чревата дестабилизацией не только зоны Персидского залива, что уже произошло, и не только всего Ближнего Востока, что происходит, но и мировой торговли, энергетической безопасности, международных транспортных и деловых коммуникаций», — подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Накануне Лавров заявил о готовности России оказать содействие мирному урегулированию конфликта в регионе. Во время телефонного разговора с министром иностранных дел Египта Бадром Абдельати стороны обсудили необходимость прекращения боевых действий и снижения напряженности в зоне Персидского залива.

Ранее The Economist перечислил четыре возможных сценария развития событий в Иране, и все они оказались неблагоприятными для США.