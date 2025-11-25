Лавров указал на усилия Запада по срыву плана Трампа

Российская сторона пока что не получала от США план президента Дональда Трампа, о котором говорят СМИ, и ждет его согласованную с Европой и Украиной версию. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.

На Западе, по его словам, планируют переиначить составленный главой Белого дома план и подорвать усилия по урегулированию конфликта. Документ пока что Россия получила по неофициальным каналам.

«Официально нам его не передавали. Но мы готовы, естественно, как сказал президент, обсуждать конкретные формулировки. Потому что там целый ряд вопросов, конечно, требует прояснения», — сказал Лавров, которого процитировало РИА «Новости».

Министр иностранных дел напомнил, что у Европы были шансы участвовать в украинском урегулировании, но она их провалила. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона глава МИД назвал мечтами, не имеющими ничего общего с этим процессом.