Рябков усомнился в эффективности новых антироссийских санкций США

Vladimir Baranov/Globallook Press
Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press/www.globallookpress.com

Новые американские санкции против России не смогут кардинально изменить экономическую ситуацию в стране. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, сообщило РИА «Новости».

Он отметил, что Россия будет двигаться поступательным курсом, несмотря на ограничения. По его словам, в США наблюдаются «санкционные потуги», а рестрикции стали для российской стороны обыденностью.

Рябков добавил, что страна не запрашивала у Белого дома агреман для нового посла в Москве.

Ранее в западной прессе появилась информация о  возможной встрече главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Агентство Reuters не исключило, что дипломаты проведут переговоры 10 июля на полях мероприятий по линии АСЕАН в Малайзии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что стороны прорабатывают встречу.

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