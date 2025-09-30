Лавров устроил Японии «тихий сюрприз» в ООН

Россия «тихо преподнесла сюрприз» Японии, пока весь мир следил за громкими заявлениями американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщило китайское издание Baijiahao.
Авторы материала отметили, что глава МИД России Сергей Лавров предложил вариант реформирования Совбеза ООН за счет увеличения представительства Азии, Латинской Америки и Африки.
Российская сторона поддержала заявки Индии и Бразилии, желающих получить статус постоянных членов СБ ООН. Предложения Лаврова вызвали возмущение в Японии, которая тоже намерена получить место постоянного члена Совбеза. Но вариант реформы главы МИД России фактически исключает для государства эту возможность.