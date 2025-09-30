Лавров устроил Японии «тихий сюрприз» в ООН

Россия «тихо преподнесла сюрприз» Японии, пока весь мир следил за громкими заявлениями американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщило китайское издание Baijiahao .

Авторы материала отметили, что глава МИД России Сергей Лавров предложил вариант реформирования Совбеза ООН за счет увеличения представительства Азии, Латинской Америки и Африки.

Российская сторона поддержала заявки Индии и Бразилии, желающих получить статус постоянных членов СБ ООН. Предложения Лаврова вызвали возмущение в Японии, которая тоже намерена получить место постоянного члена Совбеза. Но вариант реформы главы МИД России фактически исключает для государства эту возможность.

Ранее Лавров жестко отчитал Швейцарию за санкции против России и заморозку активов.