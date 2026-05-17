Мошенники начали атаковать семьи пропавших бойцов под видом Красного Креста

Родственников военнослужащих и гражданских лиц, пропавших без вести в ходе СВО, предупредили о мошенниках, которые выдавали себя за сотрудников Международного комитета Красного Креста. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказала глава делегации организации в Москве Рания Машлаб.

Злоумышленники воспользовались тревогой и уязвимостью семей военных и пропавших без вести людей. Они представлялись сотрудниками Красного Креста или других организаций, чтобы ввести родственников в заблуждение.

«Мы также очень переживаем из‑за того, что семьи военных и людей, пропавших без вести, становятся жертвами мошенников», — сказала Машлаб.

Она добавила, что Красный Крест старается как можно быстрее сообщать семьям о замеченных схемах обмана. Сотрудники организации также помогают людям распознавать ложь и объясняют, как на самом деле работает система международной поддержки.

Ранее россиян предупредили о том, что мошенники начали маскировать массовые рассылки и обходить автоматическую защиту мессенджеров при помощи символов разных алфавитов, нестандартных знаков и смешанного регистра. Пользователей призвали быть бдительнее и обращать внимание даже на незначительные на первый взгляд детали в сообщениях.