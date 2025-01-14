Лавров указал на готовность России обсуждать гарантии безопасности Украины

Лавров: РФ готова обсуждать гарантии стране, которая сейчас называется Украиной

Российская сторона готова обсуждать гарантии безопасности стране, которая в настоящее время называется Украиной. Об этом на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Россия готова обсуждать гарантии безопасности стране, которая „сейчас называется Украина“. Но главным в соглашениях будет евразийский контекст», — сказал он.

Глава ведомства подчеркнул, что Россия ждет конкретных инициатив от администрации избранного президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу.

Инаугурация Трампа пройдет 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырехлетнего правления Джо Байдена.

Трамп ранее заявил, что ему необходимо оперативно провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что пока что никакой конкретики по этому вопросу нет.