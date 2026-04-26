Желание президента Украины Владимира Зеленского возглавить некое европейское образование напоминает сюжет басни Ивана Крылова «Слон и Моська». Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью Павлу Зарубину для информационной службы «Вести» .

Дипломат оценил слова Зеленского, отметив, что он тоже ими поражен. Глава киевского режима захотел возглавить военное образование, которое пытаются сколотить европейцы. В первую очередь, немцы и британцы.

«Есть басня у нас такая: Иван Андреевич Крылов, „Слон и Моська“, по-моему, она называется. При всех фактах, которые характеризуют этого персонажа, он, конечно, для себя принял какое-то решение», — сказал Лавров.

Ранее он сообщал, что на фоне кризиса, охватившего НАТО, европейцы задумались о привлечении украинцев в новый военный блок, чтобы противостоять России.

До этого министр заявил, что Зеленский наслаждается от того, что нацизм снова поднимает голову, а он возглавляет этот процесс. Нацистская идеология и практика возрождается в Эстонии, Латвии, Литве и других странах, которые до этого воевали против СССР.