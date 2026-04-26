Украинский президент Владимир Зеленский наслаждается, возглавляя возрождение нацизма. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».

«Нацизм снова поднимает голову. И Зеленский, по-моему, получает огромное удовольствие, ощущая себя во главе этого процесса», — сказал он.

По словам Лаврова, идеология и практика нацизма возрождаются в государствах, некогда присоединившихся к движению в войне против Советского Союза. Тенденцию можно наблюдать в Эстонии, Латвии, Литве и других странах.

Ранее глава МИД России раскрыл положительную черту американского лидера Дональда Трампа. Он отметил, что президент США не маскировал свои жесткие планы.