Лавров заявил о планах Европы привлечь Украину в новый военный блок

Охвативший НАТО кризис заставил страны Европы задуматься о создании нового военного блока с привлечением Украины для предстоящего противостояния России под флагами нацизма. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

Он подчеркнул, что в новый военный альянс войдут страны Евросоюза, Великобритания, Норвегия и Украина.

«Силы объединяются. Причем если учесть, что действия Зеленского руководство Евросоюза характеризует как отстаивание европейских ценностей, это значит только одно. Что в очередной раз хотят объединить европейские армии под флагами нацизма», — привел заявление Лаврова ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский уже заявлял о своей готовности встать во главе нового альянса, чтобы вступить в новое противостояние с Россией.

Лавров подчеркнул, что такие попытки уже предпринимались во время Первой мировой войны, а также при Наполеоне и Гитлере.

Готовность Франции разместить ядерное оружие в других европейских странах не останется без внимания российских военных, которым придется пересмотреть список приоритетных целей в случае реального конфликта. Об этом ранее заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

Так он прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о создании ядерного зонтика в Евросоюзе через размещение самолетов с ядерными боеголовками в других странах блока.