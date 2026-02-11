Лавров рассказал о причитаниях Евросоюза из-за цен на энергоносители

Лавров: Евросоюз сам загнал себя в ловушку высоких цен на энергоносители

Проводимая Евросоюзом политика в сфере энергетики привела в ловушку, которую страны ЕС расставляли для других. Теперь они причитают, что экономика не выдерживает высоких цен на американский сжиженный природный газ. С таким заявлением в Госдуме выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что европейские политики давно начали менять сферу энергетики, преследуя собственные корыстные интересы и не считаясь с ущербом. А теперь столкнулись с тем, что расплачиваются за свои ошибки.

«ЕС гордится тем, что сейчас втридорога платит за американский сжиженный природный газ, которым замещает наш трубопроводный. Хотели создать сложности другим, но оказались в интересной ситуации вместо этого сами», — привело заявление Лаврова РИА «Новости».

В конце января Совет Евросоюза вынес решение о полном запрете поставок сжиженного природного газа из России с 1 января 2027 года и трубопроводного энергоносителя с 30 сентября 2027 года.

Против этого решения выступили Венгрия и Словакия. Власти страны объявили, что добьются отмены постановления через Европейский суд.