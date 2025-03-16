Лавров провел телефонный разговор с Рубио

Лавров и Рубио обсудили восстановление отношений между США и Россией

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на госдеп.

Стороны обсудили дальнейшие шаги по итогам недавних встреч в Саудовской Аравии. Рубио ознакомил Лаврова с деталями операции США против хуситов в Йемене.

В ходе разговора Лавров и Рубио договорились продолжить работу по восстановлению связей между США и Россией.

Администрация США делает все возможное для восстановления отношений между странами. В четверг, 12 марта, в Москве побывали американские переговорщики.

Также на этой неделе в российской столице побывал спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Он встретился с президентом Владимиром Путиным.

Секретарь Белого дома Каролин Левитт отмечала, что спецпосланник Трампа приезжал в Москву с целью убедить власти России подписать договор о прекращении огня на Украине.