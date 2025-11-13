Трамп побрызгал лидера Сирии аш-Шараа духами своей марки

Президент США Дональд Трамп во время встречи с лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа подарил ему флакон духов своей марки, предварительно побрызгав его. Видео опубликовали в соцсети Х .

«Это лучший аромат. Подойдите сюда. Вот что мы сделаем — просто возьмите это. А второй — для вашей жены», — заявил глава Белого дома.

Трамп также поинтересовался, одна ли жена у аш-Шараа, на что получил утвердительный ответ.

Американский лидер подарил сирийцу флакон фирменных духов Trump Victory 47 с «запахом успеха». Аромат есть в мужской и женской версиях, пузырек украшен позолоченной фигуркой Трампа. Цена флакона составляет 249 долларов.

Лидер Сирии нанес визит в Белый дом в понедельник, 10 ноября. После этого аш-Шараа заявил, что Сирия является геополитическим союзником США. Лидеры двух стран на переговорах говорили о возможностях по инвестициям в будущее Сирии.