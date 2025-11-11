Ахмед аш-Шараа заявил о дружбе Сирии и США

Сирия является геополитическим союзником США. Такое заявление в интервью телеканалу Fox News сделал лидер Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа.

«Мы говорили о возможностях по инвестициям в будущее Сирии и о том, что Сирия больше не воспринимается угрозой безопасности. Теперь это геополитический союзник», — заявил аш-Шараа.

По словам сирийского лидера, страна вступила в новую эру, которая будет строиться на стратегии развития с США. Штаты смогут реализовать крупные инвестпроекты с Дамаском, добавил лидер Сирии.

Встреча двух лидеров проходила в Белом доме в закрытом формате. После окончания переговоров совместной пресс-конференции не было. Аш- Шараа заявил, что на состоявшейся встрече с президентом США Дональдом Трампом обсуждались инвестиционные возможности.