Лавров призвал не загадывать на будущее перед переговорами Путина и Трампа
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал ничего не загадывать наперед. Так он ответил на вопрос журналистов об оценках неудачи на переговорах президента Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом в Анкоридже на Аляске.
«Никогда ничего не загадываем наперед. Знаем, что у нас есть аргументы, понятная, четкая позиция. Будем ее излагать!» — сказал Лавров.
Также он ответил на вопрос о страхе перед мероприятием. Журналисты спросили, не чувствует ли дипломат мандраж.
«А что это такое?» — спросил в ответ министр.
Переговоры президентовсостоятся 15 августа в 11:00 по местному времени (22:00 по московскому). Перед началом главы обеих стран выступят с краткими заявлениями, а после переговоров проведут совместную пресс-конференцию.
Обстановку в Анкоридже перед встречей лидеров сняли на видео. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.