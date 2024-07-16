Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности ООН, которые пройдут 16–17 июля. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Россия председательствует в Совбезе всемирной организации, начиная с 1 июля.

Во вторник, 16 июля, пройдут дебаты на тему многостороннего сотрудничества, а в среду — по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.

В МИД России сообщили, что программа визита Лаврова формируется. Ряд стран, за исключением США, уже заинтересовались возможностью провести двухсторонние встречи.

Несколько дней назад первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский предъявил на заседании Генассамблеи ООН обломки дрона, с помощью которого украинские боевики атаковали Запорожскую АЭС этой весной.

До этого блогер из США Джексон Хинкл рассказал, что крупные американские издания проигнорировали брифинг в ООН по поездке в Донбасс. По его словам, именно США стоят за большинством терактов в России.