Россия предъявила ООН обломки атаковавшего Запорожскую АЭС дрона ВСУ

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский продемонстрировал на заседании Генассамблеи обломки беспилотника, с помощью которого ВСУ в апреле атаковали Запорожскую АЭС. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Дипломат напомнил, что Россия регулярно передает в Совбез ООН, Секретариат МАГАТЭ и другие международные структуры отчеты о ситуации на ЗАЭС. Он добавил, что по этой причине не будет подробно рассказывать о многочисленных нападениях ВСУ на территорию ядерного объекта.

«Сейчас у меня в руках обломки украинского БПЛА, атаковавшего ЗАЭС 7 апреля этого года», — отметил Полянский.

После выступления дипломата ООН поддержала требование Украины о выводе ВС России с территории Запорожской атомной электростанции. Контроль над ней передадут украинскому руководству.

За принятие документа выступили 99 стран, против — девять. Еще 60 государств воздержались, в их число вошли Мексика и КНР. Резолюция состоит из 13 пунктов и носит рекомендательный характер — юридической силы документ не имеет.