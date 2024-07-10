Крупные американские издания проигнорировали брифинг в ООН по поездке в Донбасс. Об этом РИА «Новости» рассказал блогер из США Джексон Хинкл.

«Представители крупных мейнстримных западных СМИ не явились на данное мероприятие», — отметил он.

Однако брифинг посетили журналисты из России, а также из стран Африки и Ближнего Востока.

Блогер заметил, что крупные западные медиа предпочитаются отмалчиваться по поводу ситуации в Донбассе и не обращают внимания на свидетельства очевидцев. Такая тактика выбрана, чтобы читатели не поняли, что все последние два года им лгали.

Хинкл добавил, что США могут давить и на ООН, поэтому на брифинге были лишь российские представители при организации. Иначе остальным бы пришлось признать, что они оправдывали терроризм. По мнению блогера, именно Соединенные Штаты стоят за большинством террористических атак в России.

России информационно сложно достучаться до стран Запада, рассказывал ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он связал это с монопольным доминированием англосаксонских СМИ. Пресс-секретарь добавил, что Россия все равно продолжит нести правду.