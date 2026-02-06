Лавров предупредил ОБСЕ об угрозе саморазрушения

ОБСЕ находится в глубочайшем кризисе и близка к саморазрушению. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с председателем организации Иньяцио Кассисом и генеральным секретарем Феридуном Синирлиоглу, его слова привело РИА «Новости» .

«Не буду даже подробно останавливаться на примерах», — добавил он.

Кассис, который также занимает должность министра иностранных дел Швейцарии, заявлял, что своей целью во главе ОБСЕ ставит восстановить диалог между Россией и Украиной, чтобы организация могла заниматься вопросами безопасности в самой Европе. Для этого он сначала посетил Киев, а затем Москву.

Анонсируя встречу, официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что главной темой переговоров станет поиск путей выхода организации из кризиса.