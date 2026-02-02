Лавров 6 февраля примет министра иностранных дел Швейцарии

Министр иностранных дел Сергей Лавров встретится 6 февраля в Москве со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом, который по совместительству занимает должность председателя ОБСЕ. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова .

Главной темой переговоров станет глубокий кризис организации и поиск военно-политических, экономических и гуманитарных путей к выходу из него. В отличие от Лаврова, Кассис не будет после переговоров делать никаких заявлений для прессы.

Сегодня швейцарский министр прибыл в Киев. Он называл своей целью на 2026 год установление мира и безопасности в Европе, для чего планирует переговоры как с российской, так и с украинской стороной.