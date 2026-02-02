Глава ОБСЕ Кассис приехал в Киев

Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис прибыл в украинскую столицу. Об этом сообщил украинский телеканал «Новости.LIVE».

О намерении посетить в этом году Россию и Украину глава ОБСЕ заявил 31 января. Он подтвердил, что организация в 2026-м переориентируется на свою основную задачу — защиту мира и безопасности в Европе.

Для этого Кассис планирует провести переговоры как с украинской, так и российской стороной.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко объяснил, почему Евросоюз не может выступать в роли наблюдателя в случае урегулирования ситуации на Украине. По его словам, объединение само является стороной конфликта.

Дипломат добавил, что Украине и России сначала необходимо заключить мирное соглашение, а потом поднимать тему международного сопровождения.

Также замминистра прокомментировал деятельность ОБСЕ. Он напомнил о негативной роли миссии этой организации в реализации Минских соглашений.