Лавров: столкновение НАТО с Россией может привести к обмену ядерными ударами

Лидеры ЕС решили использовать переговоры с Россией для спасения режима президента Украины Владимира Зеленского, чтобы продолжить экспансию на Восток. Актуальная международная обстановка уже несет риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность» глава МИД Сергей Лавров.

Лавров напомнил, что европейцы намерены осваивать Украину и Молдавию. Они уже втягивают в свою орбиту Армению. Альянс расширился, поглотив Финляндию и Швецию. Украина рассматривается как «ударный кулак» для будущих ВС Европы, независимых от США и НАТО.

«Такая ситуация несет серьезные риски для глобальной безопасности, так как прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями», — написал дипломат.

Ранее в Германии сообщали, что в Европе надеются на смену русофобских глав ЕС на новые силы, которые не будут стремиться к разгрому России.