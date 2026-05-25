В Европе многие надеются, что нынешних русофобских глав ЕС заменят политические силы, которым чужда идея стратегического разгрома России. Об этом сообщила немецкая газета Junge Welt .

Журналисты объяснили, что Германия опять считает Россию главной угрозой и открыто говорит о возможности войны с ней, что исторически «чрезвычайно удивительно». При этом немецкие политики рассматривают Украину как геополитический форпост против российской стороны.

«Нынешние правительства ФРГ, Франции и Великобритании необычно непопулярны. <…> Настоящая надежда заключается в том, что их в конечном итоге заменят новые силы, которые отойдут от идеи стратегической победы над Россией», — заявили в газете.

Также авторы отметили, что испорченные отношения с Москвой будут сказываться на Европе еще на протяжении многих лет. Даже если прямого противостояния между странами НАТО и Россией не случится, их отношения, вероятнее всего, останутся разрушенными на десятилетия.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Европа использует Украину, чтобы остановить развитие России и уничтожить ее. Такое заявление он сделал после удара ВСУ по общежитию в Старобельске.