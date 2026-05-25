В ЕС начали ждать, что лидеров-русофобов сменят более лояльные к России политики
В Европе многие надеются, что нынешних русофобских глав ЕС заменят политические силы, которым чужда идея стратегического разгрома России. Об этом сообщила немецкая газета Junge Welt.
Журналисты объяснили, что Германия опять считает Россию главной угрозой и открыто говорит о возможности войны с ней, что исторически «чрезвычайно удивительно». При этом немецкие политики рассматривают Украину как геополитический форпост против российской стороны.
«Нынешние правительства ФРГ, Франции и Великобритании необычно непопулярны. <…> Настоящая надежда заключается в том, что их в конечном итоге заменят новые силы, которые отойдут от идеи стратегической победы над Россией», — заявили в газете.
Также авторы отметили, что испорченные отношения с Москвой будут сказываться на Европе еще на протяжении многих лет. Даже если прямого противостояния между странами НАТО и Россией не случится, их отношения, вероятнее всего, останутся разрушенными на десятилетия.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Европа использует Украину, чтобы остановить развитие России и уничтожить ее. Такое заявление он сделал после удара ВСУ по общежитию в Старобельске.