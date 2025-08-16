Лавров поступил с журналистами на Аляске так же, как Путин и Трамп

Президенты России и США не стали отвечать на вопросы журналистов после переговоров на Аляске. Так же поступил министр иностранных дел Сергей Лавров.
После пресс-конференции представители СМИ пытались уточнить у главы МИД России детали переговоров. Он не стал отвечать.
Незадолго до этого Владимир Путин и Дональд Трамп провели итоговую пресс-конференцию. Президент России изложил основные тезисы за восемь минут, США — за четыре, затем они удалились, не отвечая на вопросы.
Путин заявил, что отношения между странами достигли самой низкой точки, и выразил надежду на разрешение кризиса. Трамп назвал встречу продуктивной, но не приведшей к полному пониманию и заключению сделки. Президент России пригласил его в Москву.
В Новосибирской области задержали двух подростков за попытку теракта
Вероятность новых встреч Путина и Трампа оценили в Совфеде
В Черниговской области атаковали пункт дислокации иностранных наемников ВСУ
В Совфеде назвали роль саммита России и США для европейской безопасности
В Аргентине рассказали о взаимопонимании между Путиным и Трампом
Переговоры с Трампом стали символической победой Путина
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте