Лавров поступил с журналистами на Аляске так же, как Путин и Трамп

Президенты России и США не стали отвечать на вопросы журналистов после переговоров на Аляске. Так же поступил министр иностранных дел Сергей Лавров.

После пресс-конференции представители СМИ пытались уточнить у главы МИД России детали переговоров. Он не стал отвечать.

Незадолго до этого Владимир Путин и Дональд Трамп провели итоговую пресс-конференцию. Президент России изложил основные тезисы за восемь минут, США — за четыре, затем они удалились, не отвечая на вопросы.

Путин заявил, что отношения между странами достигли самой низкой точки, и выразил надежду на разрешение кризиса. Трамп назвал встречу продуктивной, но не приведшей к полному пониманию и заключению сделки. Президент России пригласил его в Москву.