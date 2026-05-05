Лавров поговорил по телефону с Рубио

Министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел России.

Разговор состоялся 5 мая. Стороны уделили внимание международной повестке, отношениям Москвы и Вашингтона, а также дальнейшим двусторонним связям.

«Главы внешнеполитических ведомств провели сверку часов по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях, а также обсудили график двусторонних контактов», — сообщила пресс-служба.

Представители ведомства подчеркнули, что общение прошло в деловом и конструктивном ключе.

Несколько дней назад Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Стороны обсудили актуальные инициативы и позицию Тегерана по вопросам урегулирования конфликта с США и Израилем.