Лавров и Аракчи провели телефонный разговор

Аракчи и Лавров обсудили позицию Ирана по завершению конфликта с США и Израилем

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел телефонные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщили в иранском внешнеполитическом ведомстве в телеграм-канале .

В ходе беседы стороны обсудили актуальные инициативы и позицию Тегерана по вопросам урегулирования конфликта с США и Израилем.

В конце прошлого месяца президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы уведомил Вашингтон о нахождении в «состоянии коллапса». По словам глав Белого дома, Тегеран попросил американскую сторону как можно скорее открыть Ормузский пролив, пока в иранском руководстве разбираются с внутренней ситуацией.

Во время визита Трампа в Китай ситуация в Ормузском проливе станет одним из главных вопросов для обсуждения, если пролив к тому моменту еще не будет разблокирован. Такое заявление сделал постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун.