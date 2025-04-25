Лавров подшутил над американской телеведущей при вопросе об Уиткоффе

Лавров иронично спросил ведущую CBS о том, поверила ли она Трампу об Уиткоффе

Американская сторона уже анонсировала визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил об этом в эфире CBS .

Телеведущая попросила его подтвердить готовящуюся встречу Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным. Лавров иронично напомнил, что Белый дом уже объявил о визите.

«Вы что, не доверяете президенту США? <…> Мы продолжаем контакты с американской стороной по ситуации на Украине», — сказал он.

Лавров заверил, что Россия готова достичь соглашения с США по Украине, но некоторые элементы договоренностей потребуют доработки. Он назвал Дональда Трампа единственным в мире лидером, признавшим необходимость устранить кореннык причины конфликта.

О том, что переговоры Уиткоффа с Путиным могут состояться 25 апреля, объявило издание Axios. Самолет спецпосланника вылетел из Франции в сторону России за два дня до предполагаемой даты встречи.