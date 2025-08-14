Трамп заявил, что благодаря ему Россия не взяла всю Украину под контроль
Президент США Дональд Трамп заявил, что без его усилий, направленных на урегулирование ситуации, Россия получила бы контроль над всей Украиной. Его процитировал телеканал Sky News.
«Если бы я не был президентом, по моему мнению, президент РФ Владимир Путин предпочел бы захватить всю Украину», — заявил он.
По словам Трампа, в первые минуты встречи с российским лидером он «поймет, будет ли она успешной». Глава Белого дома уверен, что Путин и Владимир Зеленский согласятся на урегулирование вооруженного конфликта. Кроме того, в планах американского лидера пригласить первых лиц стран Европы.
На Аляске 15 августа пройдут переговоры между Путиным и Трампом, одной из ключевых тем станет установление мира на Украине. Американский лидер несколько месяцев добивался личной встречи с президентом России.