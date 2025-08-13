Американскому лидеру Дональду Трампу понадобилось несколько месяцев, чтобы добиться личной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил журнал The Atlantic.

Российская сторона согласилась на саммит в формате один на один, чтобы обсудить завершение конфликта на Украине. США настолько быстро организовывали встречу на Аляске, что все еще дорабатывают ее детали.

Бывший помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон заявил изданию о победе Путина. С его точки зрения, если Трамп добьется заключения сделки, то может целиком отойти от украинского кризиса.

Авторы статьи предположили, что украинским властям приходится действовать в нынешней ситуации очень осторожно. В случае, если президент Владимир Зеленский отвергнет сделку, в глазах Трампа «Киев станет внезапно главным препятствием на пути к миру».

Ранее глава Белого дома заявил, что недобросовестные журналисты привлекли экспертов-неудачников для критики предстоящих переговоров с Путиным. Он добавил, что работающие против него сотрудники СМИ представят любую сделку с Россией как невыгодную.