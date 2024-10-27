Лавров ответил на слова Трампа об ударах по Москве

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп говорил о готовности нанести удар по центру Москвы из-за желания привлечь к себе внимание избирателей. Таким образом его высказывание объяснил журналисту Павлу Зарубину глава МИД России Сергей Лавров.

«Соперники в гонке за президентское кресло в Белом доме сейчас сконцентрированы на поисках тезисов, которые способны, по их мнению, повлиять на избирателей в свою пользу», — подчеркнул он.

Трамп ранее признался, что угрожал президенту России Владимиру Путину готовностью нанести удар по Москве, чтобы заставить «не преследовать Украину». Американский политик отмечал, что не хотел бы этого делать, потому что с Путиным его связывают хорошие отношения, однако у него «не было выбора». При этом Трамп не конкретизировал, при каких обстоятельствах и когда именно произошел разговор.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что слова бывшего главы Белого дома стали следствием эмоций.