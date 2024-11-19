Лавров оценил принципиальную позицию Шольца по ракетам Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц проявил себя принципиальным политиком, который не поддался давлению для передачи украинским военным дальнобойных ракет Taurus. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Бразилии заявил министр иностранных дел Сергей Лавров .

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что Шольц столкнулся с критикой и давлением своих партнеров по правительственной коалиции по вопросу передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, но остался непреклонным в этом вопросе.

«У Шольца позиция принципиальная, несмотря на то что „зеленые“, кто-то еще на него, Мерц из ХДС направляют критические стрелы, требуя все-таки дать такое разрешение, но я считаю, данная позиция Шольца — это ответственная позиция», — заявил Лавров,

Глава МИД добавил, что позиция канцлера Германии значительно отличается от поведения лидеров Великобритании и Франции.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в конце сентября объявил, что не станет снимать мораторий на использование переданного украинским войскам оружия для использования на территории России. Он подчеркнул, что на это есть ряд веских причин без раскрытия конкретики.

После развала правительственной коалиции лидеры бывших партий-союзников объявили о планах возглавить новое правительство после окончательного роспуска. Занимающий пост министр по делам экономики и защиты климата Германии и кандидат в канцлеры от «зеленых» Роберт Хабек объявил, что после прихода к власти передаст Украине дальнобойные ракеты Taurus.