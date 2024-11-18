Кандидат в канцлеры ФРГ отправит ракеты Taurus Украине в случае избрания

Министр по делам экономики и защиты климата Германии, кандидат в канцлеры от «зеленых» Роберт Хабек заявил, что если станет главой правительства, то отправит Украине крылатые ракеты Taurus. Об этом сообщил телеканал ARD .

Журналисты спросили политика, скорректировал ли бы он решение нынешнего немецкого канцлера Олафа Шольца о передаче таких ракет ВСУ.

«Ответ на этот вопрос — да», — заявил Хабек.

Шольц неоднократно говорил, что не передаст украинской стороне Taurus. Дальность этих ракет составляет примерно 500 километров. Как отмечал немецкий политик, передача такого вооружения ВСУ понесет за собой риск эскалации.

Ранее немецкий политолог Александр Рар отметил, что в Германии усилили охрану Роберта Хабека. Это случилось после того, как на его электронную почту пришли сообщения с угрозами.