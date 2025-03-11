Лавров отказался считать серьезными требования Украины гарантий от США

Лавров: Зеленский хочет от США гарантий применения ядерного оружия против России

Президент Владимир Зеленский в качестве гарантии мира на Украине хочет добиться от США обещания, что при необходимости они нанесут удар по России ядерным оружием. С таким заявлением министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

«Господин Зеленский публично заявляет, что он не хочет никакого перемирия, пока американцы не дадут ему гарантии, что в случае чего они Россию разбомбят ядерным оружием», — сказал он.

Глава МИД считает, что «пока все это несерьезно».

По словам Лаврова, российская сторона готова начать честный разговор по Украине с учетом всех первопричин конфликта.

Он отметил, что для России важно обеспечить собственную безопасность, чтобы с территории Украины не возникало угрозы со стороны НАТО.

Ранее министр выразил опасения относительно заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном оружии, назвав их угрозой для России.