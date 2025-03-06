Россия готова к честному разговору по Украине с учетом всех первопричин конфликта. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он отметил, что для России особенно важно обеспечить собственную безопасность, чтобы НАТО не создавала ей угрозы с территории Украины.

Кроме того, Лавров согласился с оценкой бывшего главы Евродипломатии Жозепа Борреля, что конфликт на Украине можно закончить за две недели, если прекратить помощь киевскому режиму.

«Другое дело, что Боррель тут же добавлял, что этого делать ни в коем случае нельзя, потому что сначала надо нанести России стратегическое поражение, а потом уже диктовать ей условия мира», — добавил министр.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал этот конфликт прокси-войной между двумя ядерными державами.