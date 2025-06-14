Лавров осудил атаки Израиля в разговоре с иранским коллегой Аракчи

Силовая акция военных Израиля против Ирана нарушила Устав ООН и нормы международного права. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Об этом сообщила пресс-служба МИД .

Руководитель российского внешнеполитического ведомства выразил соболезнование коллеге в связи с большим количеством жертв, в том числе среди мирных жителей, в результате ударов по территории Ирана.

Лавров подтвердил готовность России способствовать урегулированию ситуации вокруг ядерной программы Ирана, а также приложить все усилия для деэскалации конфликта с Израилем.

Министры договорились продолжить контакты по этой теме в связи с тем, что ее вынесут на рассмотрение Совета безопасности ООН, в Совете управляющих Международного агентства по ядерной энергетике, а также в рамках ШОС и БРИКС.

Эскалация конфликта между Израилем и Ираном началась в ночь на пятницу, 13 июня, после воздушного удара по военным объектам и предприятиям иранской ядерной программы. Армия обороны Израиля выпустила огромное количество ракет и беспилотников, часть из которых прилетели в гражданский сектор.

Постоянный представитель Ирана в ООН Амир Саид Иравани заявил, что в результате атак погибло не менее 78 высокопоставленных военных и гражданских лиц.

В ответ Корпус стражей исламской революции провел ночной ракетный обстрел городов Израиля. Ранения различной степени тяжести получили около 90 человек, трое мирных жителей погибли.