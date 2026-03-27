Лавров опроверг слухи о помощи России Ирану разведданными

Россия не предоставляет Ирану разведывательную информацию в противостоянии с Израилем и США. Об этом телеканалу France Télévisions заявил глава МИД Сергей Лавров.

По его словам, Россия действительно передавала Исламской Республике определенную продукцию военного назначения.

«Но мы не можем согласиться с обвинениями, что помогаем Ирану разведданными», — уточнил Лавров.

При этом глава МИД напомнил, что у России тесные отношения с Ираном, а государства заключили договор о военно-техническом сотрудничестве. Лавров добавил, что координаты военных баз США в странах Персидского залива всем известны.

«Это открытая информация. У меня не вызывает удивления, что их атакует Иран», — заключил министр.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан обратился со словами благодарности к российскому лидеру Владимиру Путину и народу страны за поддержку.